ÖVP Rüstorf schickt Georg Seethaler ins Rennen

Mit Georg Seethaler stellt sich ein wahres Urgestein der Rüstorfer Kommunalpolitik der Herausforderung zur Wahl um das Bürgermeisteramt, startet der ÖVP-Kandidat doch mit Herbst in seine bereits vierte Gemeinderatsperiode.

"Ich freue mich sehr über den einstimmigen Beschluss des Parteivorstandes und den Rückhalt in der Bevölkerung", sagt der aktuelle Vizebürgermeister der Vöcklabrucker Gemeinde. Der gebürtige Abtenauer (Tennengau) wohnt und lebt seit 2001 in Rüstorf. Seit 2003 ist er im Gemeindevorstand, seit 2009 auch im Bauausschuss aktiv, seit 2015 ist er Vizebürgermeister.

Seethaler selbst sieht sich als Teamplayer: "Mir ist es ein Anliegen, dass alle Generationen eine starke Stimme im Gemeinderat haben und dass für unsere Gemeinde ein Miteinander auf Augenhöhe gelingt." Dazu brauche es verschiedene Blickwinkel, weshalb in seinem Team Frauen und Männer aus allen Altersstufen vertreten seien. Gemeindeparteiobmann Robert Herndl: "Man kann nur dann erfolgreich sein, wenn man sich im Team aufeinander verlassen kann. Diese Geschlossenheit und den Zusammenhalt haben wir bewiesen." Bürgermeisterin Pauline Sterrer: "Ich möchte, dass es in Rüstorf gut weitergeht. Georg hat deshalb meine volle Unterstützung für seine Kandidatur. Er verfügt über große Erfahrung in der Gemeindepolitik und hat die notwendige Energie, das Geschick und die Bürgernähe für dieses so wichtige Amt."