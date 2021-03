ÖVP nominiert Kastinger für die Bürgermeisterwahl

In Timelkam steht somit erstmals eine Frau bei der Bürgermeisterwahl auf dem Stimmzettel.

Seit 2015 ist die 44-jährige Kastinger ÖVP-Gemeinderätin in Timelkam. Seit drei Jahren ist sie auch im Gemeindevorstand. Politik begleitet die Obfrau der Frauen in der ÖVP Timelkam schon ihr ganzes Leben. Aufgewachsen ist sie in einem sozialistisch geprägten Elternhaus. Ihr Vater war Gemeinderat und Betriebsrat in der Lenzing AG. Sie selbst engagierte sich bei den Kinderfreunden und in der Pfarre. Nun möchte sie Bürgermeisterin von Timelkam werden.

"Schon früh wurde mir bewusst: Wenn ich mitreden und etwas bewegen will, dann muss ich mich auch einbringen", sagt Kastinger. "Die Arbeit und das Engagement für das Gemeindewohl ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben geworden. Ich freue mich daher sehr, dass ich die Chance habe, meine Heimatgemeinde vielleicht an erster Stelle zu repräsentieren und zu leiten." Petra Kastinger ist verheiratet und hat drei Söhne.

