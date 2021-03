ÖVP Lenzing schickt einen Quereinsteiger ins Rennen

Der 45-jährige Bau-Chemiker hat sich politisch bisher noch nicht betätigt, ist aber seit vielen Jahren ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig. Bösze bezeichnet sich selbst als engagiert, belastbar und problemlösungsorientiert. Diese Eigenschaften möchte er als Bürgermeister für Lenzing und die Lenzinger Bevölkerung einsetzen. „Es braucht einen frischen Wind und neue Ideen für unser Lenzing“, sagt der Kandidat.

Mit seinem Team wird der verheiratete Vater eines Sohnes in einem nächsten Schritt ein Programm entwickeln, um machbare Projekte anzugehen und Visionen zu planen. „Ich habe Engelbert Bösze als äußert engagierten und pflichtbewussten Menschen kennengelernt“, sagt Gemeindevorständin Conny Manhartsgruber. „Er setzt um, was er sich vornimmt und bindet die Bevölkerung in seine Entscheidungen ein. Nur so können wir die zukünftigen Herausforderungen meistern.“



Laut Parteiobmann Franz Hausjell steht das ganze ÖVP-Team hinter Engelbert Bösze. „Wir werden ihn mit ganzer Kraft unterstützen. Er hat den nötigen Blick von außen, um verstaubte Strukturen in der Gemeinde aufzubrechen.“ Bösze wird nun vermehrt den Kontakt zur Lenzinger Bevölkerung suchen und seine Ideen präsentieren.