ÖVP in der Seenregion startet Offensive für Einheimische

Immer mehr Immobilien an den Salzkammergut-Seen sind Zweitwohnsitze und stehen die meiste Zeit über leer. Gleichzeitig sind die Immobilienpreise im Salzkammergut so gestiegen, dass junge einheimische Familien sich kaum noch Wohnraum in ihrer Heimat schaffen können.

Dagegen wollen die ÖVP-Bezirksparteien in Gmunden und Vöcklabruck nun etwas unternehmen. Bei einem Treffen in Steinbach am Attersee forderten 25 türkise BürgermeisterInnen der Attersee- und Traunseegemeinden mehr Möglichkeiten für Einheimische, zum Beispiel bei der Schaffung von leistbarem Wohnraum.

Bei einem ersten Treffen mit den Landtagsabgeordneten und ÖVP-Bezirksobmännern Christian Mader (Vöcklabruck) und Rudolf Raffelsberger (Gmudnen) sprachen die Ortsoberhäupter etliche Probleme in den Gesetzgebungen an, die zur aktuellen Situation geführt haben. Mader und Raffelsberger kündigten an, sich bei der Landesregierung verstärkt für die Anliegen der Seenregion und nötige Gesetzesänderungen einsetzen.

„Wir wollen zukunftsweisende, sensible Vorschläge zu Verbesserungen in den Bereichen Vorbehaltsgebiet, Meldegesetz- und Grundverkehrsgesetz erarbeiten“, kündigt Nicole Eder, Bürgermeisterin von Steinbach am Attersee, an. „Junge Familien aus Seengemeinden können es sich nicht mehr leisten, in ihrer Heimat zu wohnen oder zu bauen“, so Bürgermeisterin Elisabeth Höllwarth-Kaiser aus Oberhofen am Irrsee.

„Viele Wohnungen und Häuser in unserer Region sind Zweitwohnsitze. Die Besitzer stellen hohe Anforderungen an die Infrastruktur, die Objekte stehen die meiste Zeit im Jahr leer,“ so Höllwarth- Kaiser. Demgegenüber steht, dass die noch freien Grundstücke für Normalbürger weder leistbar noch verfügbar sind und oft an Immobilienentwickler verkauft werden, die überhöhte Preise bezahlen können. Einige Gemeinden haben bereits Baulandsicherungsprojekte durchführt, um ihren BürgerInnen leistbare Gründe anbieten zu können, doch auch das werde immer schwieriger, sagt Seewalchens Bürgermeister Gerald Egger.

Die BürgermeisterInnen sehen aber auch noch ein anderes Problem: Müssen die jungen einheimischen Familien absiedeln, stirbt auch das Dorfleben. Vereine kämpfen bereits jetzt mit Nachwuchsproblemen, ebenso die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. „Wir haben dieses Problem noch nicht, aber auch für uns gilt: wir leben hier 365 Tage im Jahr und an diesen soll auch unsere Gemeinschaft leben“, sagt Bürgermeister Martin Pelzer aus Altmünster.