ÖVP befragt ihre Mitglieder bei Hausbesuchen

Deshalb finden in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden in den kommenden Wochen Mitgliederbefragungen statt. Abgewickelt wird diese Bürgerbeteiligung aufgrund der Pandemie aber nicht in Form von Tagungen, sondern in Form von Hausbesuchen durch ehrenamtliche Funktionäre mit ausreichend Sicherheitsabstand. "Wir wissen, dass den Menschen gerade in Krisenzeiten sehr daran gelegen ist, ihre unmittelbaren Lebensbereiche zu gestalten", sagt die Vöcklabrucker ÖVP-Bezirksparteiobfrau Langer-Weninger. Ihr Gmundner Kollege Rudolf Raffelsberger verweist außerdem auf starke Impulse für die Regionalwirtschaft, wenn Gemeinden Projekte in Angriff nehmen.

