ÖVP Altmünster kürte ihren Bürgermeisterkandidat

Die ÖVP-Fraktion von Altmünster wählte bei einer Sitzung am Freitag Martin Pelzer einstimmig zu ihrem Kandidat für die Bürgermeisterwahl im September. Der 36-Jährige Landwirt ist Lehrer am Agrarbildungszentrum Salzkammergut (ABZ) in Altmünster. Er studierte Umwelt- und Bioressourcenmanagement an der Universität für Bodenkultur in Wien. Pelzer ist Vater von Zwillingstöchtern.

In der Gemeindepolitik engagiert er sich seit zwölf Jahren. Dort ist Pelzer als Bauernbundobmann, Obmann des Ausschusses für Gesundheit, Umwelt und Tourismus, sowie Referent für Schule, Kindergarten und Sport tätig. Bereits im vergangenen September wurde Pelzer von seiner Fraktion zum Vizebürgermeister gewählt. Seither war damit gerechnet worden, dass er als ÖVP-Bürgermeisterkandidat Amtsinhaberin Elisabeth Feichtinger (SPÖ) herausfordern wird. „Das in mich gesetzte Vertrauen ehrt mich sehr“, sagte Pelzer nach seiner Kür am Freitag. „Ich freue mich auf die spannenden Aufgaben, die in den nächsten Monaten auf mich warten.“