ÖVP akzeptiert "temporäre Autosperre"

Die ÖVP, die sich bisher für die Beibehaltung der (für Autos befahrbare) Begegnungszone am Stadtplatz aussprach, könnte sich eine temporäre Autosperre in der oberen Hälfte des Stadtplatzes "als Kompromiss" vorstellen. "Allerdings nur im Sommer und von 15 bis 24 Uhr", sagt Vizebürgermeisterin Elisabeth Kölblinger (ÖVP). Sie hatte zuvor bereits vorgeschlagen, die obere Hinterstadt (Buchhandlung Neudorfer) in eine Fußgängerzone zu verwandeln.

Kölblinger tritt dafür ein, die Interessen der Innenstadtkaufleute zu berücksichtigen. "Wenn wir den Autoverkehr radikal aus der Innenstadt verbannen, wäre das für viele Betriebe der Tod", sagt sie.

Die von Bürgermeister Peter Schobesberger (SPÖ) vorgeschlagene Volksbefragung lehnt Kölblinger nach wie vor ab. "Wir wurden von den Wählerinnen und Wählern damit beauftragt, Entscheidungen zu treffen", sagt Kölblinger. "Auch wenn es sich um unbequeme Themen handelt."