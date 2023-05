Nachdem er in Altmünster noch einen Steckerlfisch gegessen hatte, wurde Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwochnachmittag von Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) in Bad Ischl begrüßt. Das Staatsoberhaupt hielt im Kongresshaus die Eröffnungsrede des 72. Österreichischen Städtetages.