Österreichs kinderfreundlichstes Hotel steht in Gosau

Das auf Familienurlaub spezialisierte Suchportal kinderhotel.info kürt jedes Jahr die besten Kinderhotels in 14 europäischen Ländern. Bewertet werden dabei nicht nur familienrelevante Service- und Ausstattungsmerkmale, sondern auch Gästebewertungen auf den wichtigsten Online-Plattformen.

In diesem Jahr räumte das Familux Resort Dachsteinkönig (ein weiteres Mal) groß ab. Das 2016 eröffnete Hotel in Gosau wurde nicht nur in Oberösterreich die Nummer eins, sondern auch in Österreich. Europaweit landete es auf dem zweiten Platz (hinter der Familien-Wellness-Residence Tyrol in Südtirol). Insgesamt nahm kinderhotel.info 729 Familienhotels unter die Lupe.

Das innovative Familienhotel am Fuß des Dachsteins, betrieben von der Tiroler Hoteliersfamilie Mayer, gilt als Top-Adresse für den Urlaub mit Kindern. Mit einer Kinderbetreuung in fünf Altersklassen im Umfang von knapp 90 Wochenstunden, der Babybetreuung ab dem siebten Lebenstag, einem 2000 Quadratmeter großen Indoor-Spielbereich und einem Aquapark mit 100 Meter langer Reifen-Wasserrutsche wird die ganze Familie luxuriös verwöhnt. Besonders gelobt wird von den Gästen auch die Gourmetküche.

