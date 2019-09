Österreichs jüngster Motocross-Champion

Der erst zwölfjährige Maximilian Ernecker aus St. Georgen krönte sich zum Österreichischen Motocross-Jugendmeister 2019. Nach fünf Laufsiegen in der 85-Kubikzentimeter-Klasse hatte der aktuell beste rot-weiß-rote Nachwuchs-Motocrosser bereits vor dem Finale in Oberdorf (Burgenland) die Wertung angeführt. Daher spielte es für den Ausgang der Meisterschaft auch keine Rolle, dass die beiden letzten Rennen abgesagt werden wurden. Erneckers Vorsprung auf den Zweitplatzierten betrug in der Endabrechnung 22 Punkte.

"Ich konnte mir heuer einen schönen Polster an Punkten herausfahren", so der frischgebackene Österreichische Meister, der 257 Zähler auf sein Konto brachte. Der junge Husqvarna-Pilot, der für den HSV Ried startet, feierte damit nach seinem ersten OÖ.-Landestitel 2018 heuer seine erste bundesweite Goldmedaille in der 85-ccm-Kategorie: "Es ist ein unbeschreiblicher Moment", so Ernecker. "Danke an alle meine Sponsoren und Gönner!"

Den Grundstein für den Erfolg legte der St. Georgener durch seine beherzten Rennen und vor allem durch fünf ÖM-Laufsiege sowie vier weitere Podiumsplätze. Damit stand der Zwölfjährige heuer bei zwölf möglichen Rennen gleich neunmal auf dem Podium der besten drei.