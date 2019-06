Österreichs bester Tischlerlehrling kommt von SFK

Je ein angehender Handwerker pro Lehrjahr und Bundesland konnte sich auf Landesebene dafür qualifizieren. Das Kirchhamer Unternehmen SFK stellte heuer gleich zwei davon: Patrick Fischereder aus Vorchdorf ging als Landessieger für das dritte und Sebastian Rader aus Kirchham für das vierte Lehrjahr an den Start. Während Patrick den hervorragenden vierten Platz in seinem Lehrjahr erreichte, holte sich Sebastian in seiner Kategorie den Bundessieg und darf sich bester Tischlerlehrling Österreichs nennen. Die jungen Handwerker waren von ihren Kollegen Christian Buchegger und Florian Helmberger professionell und mit viel Engagement vorbereitet worden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Kirchham Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.