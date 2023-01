Österreichs beste Nachwuchs-Bierzapfer gesucht

Am Dienstag begann an der Tourismus-Berufsschule in Altmünster die Suche nach dem "Gösser-Zapfmeister". Ziel dieses österreichweiten Wettbewerbs ist es, die besten Zapfmeister zu finden. Nicht nur das perfekte Zapfen ist dabei gefragt, sondern auch das Pflegen und Servieren des Gerstensaftes sowie allgemeines Bierwissen.

Eine Jury, bestehend aus Brau-Union-Regionalverkaufsdirektor Markus Birnleitner, Altmünsters Vizebürgermeister Bernhard Moser und Wirt Sigi John, kürte Isabella Haider (Oberndorfer Wirt in Schmiding) zur Siegerin. Sie darf somit zum Landesfinale nach Linz fahren und um den oberösterreichischen Landestitel zapfen. Platz zwei ging an Jakob Wakolbinger (Gasthaus Wundsam, Neustift im Mühlkreis), Dritter wurde Jonas Eder (Gasthof Gruber, Schwanenstadt). In den neun Landesfinalbewerben qualifizieren sich die drei besten Nachwuchs-Bierzapfer des jeweiligen Bundeslandes für das große Bundesfinale, das am 19. und 20. April in der Steiermark stattfinden wird.

