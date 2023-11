Österreichs beste Konditorinnen kommen aus Gmunden

Bei den diesjährigen Staatsmeisterschaften der Konditoren (AustrianSkills) in Baden (NÖ) landeten mit Jana Bacher aus Kirchham und der Altmünsterin Lisa Schögl gleich zwei in Diensten der Gmundner Konditorei Grellinger stehende junge Damen auf den ersten beiden Plätzen. Die beiden hatten in 14 Arbeitsstunden unter dem Motto „Vier Jahreszeiten“ Pralinen, Petits Fours, handmodellierte Marzipanfiguren, eine Torte mit einem Zuckeraufsatz und jeweils ein fast ein Meter hohes Schokoladeschaustück kunstvoll hergestellt.

Die Goldmedaille ging an Jana Bacher: „Ich habe mich wochenlang auf den Wettbewerb vorbereitet, bin die verschiedenen Aufgabenstellungen aus den Vorjahren immer wieder durchgegangen. Zum Glück haben mich auch meine Chefs beim Training unterstützt. Sie sind mir mit Tipps und Ratschlägen zur Seite gestanden. Es ist alles nach Plan gelaufen.“

„So wie es ausschaut, haben wir einfach die beste Ausbildung Österreichs hier in Gmunden“, streut die zweitplatzierte Lisa Schögl ihrem Arbeitgeber Rosen. Gerechnet habe sie mit dem Doppelerfolg nicht, zumal sie an den beiden Wettbewerbstagen durchaus massive Herausforderungen zu meistern hatte, wie sie selbst sagt: „Vor allem die Pralinen haben mir Probleme bereitet – und sind dann tatsächlich erst im zweiten Anlauf so richtig gelungen.“

Dabei waren Bacher und Schögl als Außenseiterinnen in den Wettbewerb gegangen. Bei der Konkurrenz war die Überraschung groß, dass ausgerechnet zwei Fachkräfte aus Gmunden das Rennen machten. „Uns hat keiner gekannt, weil wir so ein kleiner Betrieb sind“, berichtet Konditoreichef Sebastian Grellinger. Die Konkurrenz habe große Augen gemacht.

Der Grund, warum zwei Mitarbeiterinnen eines einzigen Betriebs starten konnten, war Corona. Weil es viele Ausfälle gab, durfte Grellinger gleich zwei Kandidatinnen ins Rennen schicken. Das führte zu einem nie dagewesenen, historischen Doppelsieg für die Gmundner Traditionskonditorei, was deren Chef naturgemäß umso mehr freut: „Das geht in unsere Unternehmensgeschichte ein", sagt er.

Am Montagabend wurde das Grellinger-Team ins Rathaus eingeladen, wo Bürgermeister Stefan Krapf und Vizebürgermeister Wolfgang Schlair den beiden Siegerinnen gratulierten. „Wie man sieht, kann man mit Fleiß, Zielstrebigkeit, Begeisterung und Leidenschaft Berge versetzen – und auch als Außenseiterin den Sieg holen", sagte Krapf und bedankte sich auch bei ihrem Arbeitgeber.

Jana Bacher und Lisa Schögl dürfen nächstes Jahr bei der Weltmeisterschaftin Lyon antreten. Die Kunstwerke der beiden sind in der Konditorei Grellinger in Gmunden (Franz-Josef-Platz 6) zu bewundern.

