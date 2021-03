Ökumenischer Weg führt durch die Fastenzeit

Neue Wege in ihrem seelsorglichen Angebot beschreiten die katholischen und die evangelischen Pfarren Vöcklabruck. Mit fünf weiteren kirchlichen Organisationen haben sie am Areal des Friedhofs in Schöndorf einen "Weg durch die Fastenzeit" gestaltet.

"Einerseits wollten wir aufgrund der aktuellen Einschränkungen ein zeitlich unabhängig besuchbares, spirituelles Angebot setzen, das sich im Freien befindet", erklären Barbara Hofwimmer und Claudia Hössinger (Pastoralassistentinnen und Initiatorinnen des Weges): "Und es ist zudem eine schöne Möglichkeit aufzuzeigen, dass wir in unserer Stadt viele christliche Organisationen haben, die hier präsent sind und für ein breites Angebot sorgen." Pfarrer Markus Lang von der evangelischen Pfarre ergänzt: "Es war uns wichtig, gerade vor Ostern ein neues, möglichst niederschwelliges Angebot zu setzen. Wir merken, dass die Menschen hungrig sind nach Stärkung und Nahrung für die Seele."

Der Rundgang umfasst sieben Schautafeln zu unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Für Kinder gibt es eigene Impulse, bei der Abschlussstation in der Kirche Maria Schöndorf gibt es für die Kinder eine Überraschung.

