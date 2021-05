Öko-Landbau und zwei neue Brunnen mit Hilfe aus dem Salzkammergut

Das Projektjahr des St. Georgener Schul-Hilfs-Projekts in Tansania ist der Selbstversorgung und der Nachhaltigkeit gewidmet. 150 Dorfbewohner erhielten in zweiwöchigen Schulungen Einblick und Grundlagen in die Methoden des ökologischen Landbaus. Bereits nach wenigen Monaten verzeichnen die Kleinbauern höhere Erträge auf ihren Feldern.

Es gibt aber weitere Erfolge: So wurden die Brunnen Nr. 14 (Hauptsponsor Rotary Club Mondseeland) und 15 (Hauptsponsor Lions Club Gmunden) neu gegraben und übergeben, drei Küchen wurden angekauft, ein achter Lehrling in die zweijährige Ausbildung geschickt und der Bau eines einfachen Hauses für eine arme Witwe begonnen.

"Die Freude über die Erfolge wollen wir mit unseren großzügigen und langjährigen Unterstützern teilen, denn ihnen gebührt unser besonderer Dank", freut sich Projektleiter Markus Hagler. Informationen über das Schul-Hilfs-Projekt Tansania gibt es unter www.tumaini.at, Spendenkonto: IBAN AT31 3452 3800 0000 3590.