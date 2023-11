ÖBB: "Schließung des Bahnhofschalters in Bad Ischl derzeit kein Thema"

Eine Boulevardezeitung berichtete in der vergangenen Woche über ÖBB-Sparpläne. In Ried und Bad Ischl sollen nicht nur die Fahrdienstleiter eingespart werden, so die Zeitung. Auch auf das Kassenpersonal im Bahnhof werde man künftig verzichten. Im Bezirk Gmunden löste der Bericht heftigen Protest in der SPÖ aus. „Der Schalter am Bahnhof Bad Ischl muss bleiben“, erklärte der Goiserer Landtagsabgeordnete Mario Haas. Gemeinsam mit Tobias Höglinger, dem SPÖ-Verkehrssprecher im Landtag,