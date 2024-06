ÖBB-Lehrwerkstatt in Attnang-Puchheim wurde ausgebaut

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben ihre Lehrwerksstätte am Bahnhof Attnang-Puchheim von 60 auf 80 Ausbildungsplätzen erweitert. Der Neubau für 3,45 Millionen Euro ist durch einen Glasgang mit dem Altbau verbunden, zudem ist ein neuer Haupteingang zur Salzburger Straße entstanden. Die moderne Ausstattung der Lehrwerkstatt umfasst auch ein Zukunftslabor, 3D-Drucker und Lasertechnik.

„Durch den Ausbau haben wir mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung, um den steigenden Bedarf an Facharbeitern in unserem Unternehmen zukünftig noch besser abzudecken“, sagte Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG heute bei einem Besuch in Attnang-Puchheim. Bürgermeister Peter Groiß (SPÖ), selbst ein gelernter Eisenbahner, besuchte mit ihr die neue Lehrwerkstatt. „Schon auf den ersten Blick ist erkennbar: hier wurde eine moderne, zukunftsfitte Ausbildungsstätte geschaffen“, sagte er.

Die ÖBB bildenin Attnang-Puchheim in den Berufen Elektrotechnik/Anlagen- und Betriebstechnik, Mechatronik/Automatisierungstechnik, Metalltechnik/Maschinenbautechnik, Gleisbautechnik und Bürokauffrau aus. Für das neue Lehrjahr ab Herbst sind noch einige Plätze zu vergeben.

