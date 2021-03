ÖBB-Lehrlinge schmiedeten Haken für jahrhundertealte Grabplatten

300 Haken für die Grabplatten in der Gruft der Stiftsbasilika St. Florian schmiedeten Lehrlinge der ÖBB-Lehrwerkstätte Attnang-Puchheim.

Bei einem Besuch von einigen Attnang-Puchheimern im Stift St. Florian wurde Helmut Kapeller auf die kaputten Haken aufmerksam, die die alten Grabplatten in ihrer Position hielten. Einige Platten waren deshalb bereits heruntergefallen und zerbrochen. Er bot seinem Freund, Propst Johann Holzinger, an, hier zu helfen.

Nach einem Lokalaugenschein der Verantwortlichen der Lehrwerkstätte Attnang-Puchheim schmiedeten Lehrlinge des ersten Lehrjahres vier Wochen lang 300 Haken nach den Vorgaben des Bundesdenkmalamtes. Jetzt wurden die Haken in der Gruft von den Lehrlingen, ihrem Ausbildner, Tobias Rieder, und Jörg Schusterbauer, Leiter der ÖBB-Lehrwerkstätte, an Propst Holzinger und Stiftsdechant Werner Grad übergeben. Voraussichtlich noch heuer im Frühjahr werden die von Steinmetz Gerhard Fraundorfer restaurierten Grabplatten in der Gruft dann mit den neuen Haken angebracht.