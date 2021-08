ÖBB-Haltestelle Neukirchen-Gampern aufgewertet

Viele kleine ÖBB-Haltestellen entlang der Westbahn wurden in den letzten Jahrzehnten stiefmütterlich behandelt. Es gab kaum Stopps und Zustiegsmöglichkeiten und wenige passende Anbindungen zu den größeren Bahnhöfen. So empfanden es auch viele betroffene Menschen an der Haltestelle Neukirchen-Gampern im Vöcklatal.

Doch die Hartnäckigkeit der beiden Gemeinden Neukirchen a. d. Vöckla und Gampern hat sich ausgezahlt: Mit Fahrplanwechsel im Dezember werden die ÖBB die kleine Haltestelle aufwerten. Ab diesem Zeitpunkt wird es wieder vermehrte Stopps der Regionalzüge in beide Richtungen geben.

Die Ortsoberhäupter sind entsprechend zufrieden. "Das ist ein weiterer wichtiger Schritt, damit in unseren kleineren Gemeinden öffentlicher Verkehr wirklich genutzt und gelebt werden kann", sagt Neukirchens Bürgermeisterin Heidi Fellinger (ÖVP). Und ihr Gamperner Amtskollege Jürgen Lachinger (ÖVP) kündigt an, dass die Idee eines Vöcklatal-Shuttles gemeindeübergreifend forciert wird.