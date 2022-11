ÖAMTC und Polizei verhalfen defekten Autos zu Licht

Im Schnitt ist jeder fünfte Autofahrer mit mangelhafter Lichtanlage unterwegs. Die Mängel reichen von falsch eingestellten über verschmutzte und beschädigte bis hin zu defekten Scheinwerfern. Eine einwandfreie Funktion der Beleuchtung ist aber gerade in dieser Jahreszeit wesentlich. Nicht nur, um ausreichend zu sehen, sondern auch, um rechtzeitig gesehen zu werden.

In einer gemeinsamen Aktion postierten sich in den vergangenen Tagen ÖAMTC-Techniker und Polizisten an den Bundesstraßen in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden, um Autos mit mangelhafter Beleuchtung anzuhalten. Deren Lenker bekamen aber keine Abmahnung, sondern eine Gratis-Reparatur. Für 54 Lenkerinnen und Lenker gab es sogar eine neue Lampe. "Wenn wir auch nur eine einzige gefährliche Situation dadurch vermieden haben, ist die Aktion ein voller Erfolg", sagt Bezirksinspektor Georg Magiera, Verkehrsreferent des Bezirks Gmunden.