Ö3-Weihnachtswunder kommt heuer aus Bad Ischl

"Es ist uns eine große Ehre, dieses besondere Event, das in ganz Österreich bekannt und beliebt ist, in diesem Jahr hier in Bad Ischl im Kurpark begrüßen zu dürfen“, zeigt sich Bürgermeisterin Ines Schiller (SP) erfreut. Von 19. bis 24. Dezember kann jeder seinen Musikwunsch gegen eine Spende abgeben - die Einnahmen kommen Familien in Notlagen in Österreich zugute. Der Kurpark von Bad Ischl werde sich in eine magische Winterlandschaft verwandeln und eine unvergessliche Atmosphäre bieten, kündigte die Bürgermeisterin an.

Seit 2014 findet das Ö3-Weihnachtswunder jährlich statt und hat sich als eine der größten Spendenaktionen in Österreich etabliert. Im vergangenen Jahr wurde in Bregenz mit 4.411.390 Euro neuerlich ein Spendenrekord erzielt. Auch 2023 wird die Veranstaltung den "Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“ unterstützen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper