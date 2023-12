Ö3-Weihnachtsmarathon: Fünf Tage lang live aus Bad Ischl

Eine große Digitaluhr im Bad Ischler Kurpark zählt die Zeit herunter, bis der Radio-Marathon beginnt: Ab Dienstag, 10 Uhr, wird aus dem Herzen der Stadt das diesjährige „Ö3-Weihnachtswunder“ übertragen. Gabi Hiller, Robert Kratky und Andi Knoll, die drei moderierenden Aushängeschilder des reichweitenstärksten Senders Österreichs, werden 120 Stunden nonstop aus ihrem gläsernen Studio vor dem Kongresshaus senden. Dabei nehmen sie Spenden für den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefonds entgegen. Jeder Spender darf einen Musikwunsch äußern. Außerdem werden mehr als 20 Bands live auftreten. Zu erleben sind unter anderem Christina Stürmer, Ina Regen und Seiler und Speer. Für die Radiohörer singen sie im gläsernen Studio, die Fans im Kurpark können sie länger live erleben.

Eine Videobotschaft der Ö3-Moderatoren an die OÖN-Leser:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Fünf Tage nonstop am Mikro

Bis am 24. Dezember um 10 Uhr läuft die Sendung. Das Moderatorentrio wird sich durchgehend im Container aufhalten, nur zum Duschen und Schlafen steht die Garderobe im Kurhaus zur Verfügung. „Wir werden körperlich wieder an unsere Grenzen kommen“, sagte Andi Knoll heute kurz nach seiner Ankunft in Bad Ischl im OÖN-Interview. Einen Schichtplan gebe es nicht. „Wer nicht mehr kann, macht Pause“, so Knoll. Wie jedes Jahr werden die drei während des fünftägigen Sendemarathons wieder fasten und nur Tees, Smoothies und Suppen zu sich nehmen.

Für Gabi Hiller ist der Sendemarathon „unser Jahreshöhepunkt“. Auch das Musikprogramm sei bei dieser Sendung besonders. „Weil wir bei den Hörerwünschen völlig offen sind, können wir einen deutlich breiteren Musikgeschmack ansprechen als sonst.“

Hiller, Kratky und Knoll präsentieren in Bad Ischl die zehnte Auflage ihres Ö3-Weihnachtswunders. Neben Bad Ischl hatten sich auch andere Gemeinden um das Radio-Großereignis bemüht. Umso mehr freut sich Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ) über den Zuschlag. Er wird zehntausende Besucher in die Stadt locken. Schiller betrachtet die Veranstaltung auch als „Warm-up“ für das Kulturhauptstadtjahr 2024.

Weil die Parkplatzsuche in Bad Ischl stressig werden könnte und Staus auf der B145 möglich sind, empfiehlt der Verkehrsverbund den Besuchern die bequeme Anreise mit der Bahn, die Bad Ischl im Stundentakt mit dem Zentralraum verbindet.

Für Robert Kratky, der Bad Ischl als Kind oft mit seinen Salzburger Eltern besuchte, kamen heute Vormittag nach seiner Ankunft alte Erinnerungen an die Stadt hoch. „Die Hofkonditorei Zauner habe ich als Kind geliebt“, sagt er. Zeit zum Flanieren haben die Moderatoren in den kommenden Tagen aber nicht. „Wir stehen 120 Stunden lang unter Strom“, so Kratky. „Es ist eine Sache, wenn du live aus einem Studio moderierst. Aber es ist etwas ganz anderes, wenn du dabei in einem gläsernen Container eingesperrt bist und Menschen dir fünf Tage lang bei der Arbeit zuschauen können.“

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut Edmund Brandner