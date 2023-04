Die österreichische Basketball-Superliga geht in ihre entscheidende Phase. Als Tabellenerste nach Grunddurchgang/Platzierungsrunde treffen die Gmundner OCS Swans in der Best-of-five-Viertelfinalserie auf den Zweiten der unteren Tabellenhälfte, die Kapfenberg Bulls.

Die Steirer sind alte Bekannte in Playoff-Serien. Manche gingen verloren, manche wurden gewonnen. „Aber wir erinnern uns sehr gerne an die bisher letzte Serie vor zwei Jahren“, sagt Swans-Pressesprecher und -Finanzvorstand Harald Stelzer. „Das war die Finalserie 2021, die haben wir gewonnen und sind Meister geworden.“

Auftakt der diesjährigen Playoffs ist besagte erste Viertelfinalbegegnung der Gmundner Schwäne mit den Kapfenbergern am Sonntag (17.30 Uhr, Raiffeisen Sportpark Gmunden). „Die Gegner sind nicht zu unterschätzen“, betont Stelzer: „Sie haben eine gute Zwischenrunde gespielt, haben fünf starke Legionäre, aber man muss relativieren: Sie sind bei Weitem nicht in der Spielstärke wie in den Jahren zuvor.“ (gs)

