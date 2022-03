Obstbäume und Stauden

Mehr als 50 Bäume (Halbstamm) und Sträucher haben sich Gartenbesitzer bereits bestellt. Entsprechende Bestellscheine gibt es auf www.frankenburg.at, und wer schnell ist, kann sich in den nächsten Tagen noch den einen oder anderen Apfelbaum sichern, einen Marillenbaum aussuchen oder insektenfreundliche Gehölze bestellen.

Die Aktion des Umweltausschusses umfasst neben Apfel- und Birnbäumen auch Steinobst. Die Pfirsich-, Kirsch-, Weichsel-, Marillen- und Zwetschkenbäume sind widerstandsfähig und gut für unser Klima geeignet. Beim Kernobst werden hauptsächlich bewährte, alte Sorten angeboten, mit Topaz aber auch eine neuere, schmackhafte Apfelsorte.

Bestellungen können noch eine Woche lang am Gemeindeamt Frankenburg abgegeben werden. Beim Obstbaumkirtag am 2. April können die Gehölze dann von 9 bis 12 Uhr am Marktplatz abgeholt werden.