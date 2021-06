Obmannwechsel bei der Gmundner Volkspartei

Mit einem einstimmigen Beschluss wurde dem Bankangestellten und Finanzstadtrat Thomas Höpoltseder beim diesjährigen Gmundner VP-Stadtparteitag im Stadttheater das Vertrauen ausgesprochen. Ein einstimmiges Votum gab es zudem auch für alle weiteren Mitglieder des neuen Parteivorstandes, darunter für seine Stellvertreter Bürgermeister Stefan Krapf, Birgit Zwachte, Wolfgang Schlair, Lucas Ortner und Gabriel Grabner.

Höpoltseder folgt als Stadtparteiobmann Martin Apfler nach, der auf eigenen Wunsch auf eine Wiederkandidatur verzichtet hatte. Apfler war von 2015 bis 2020 der Stadtpartei vorgestanden, vor einem Jahr übergab er seine Funktion an Höpoltseder, der die Partei seitdem als geschäftsführender Obmann leitet. In seinem Rückblick spannte Apfler einen Bogen über mehrere größere Projekte, die in der laufenden Funktionsperiode umgesetzt wurden. So erwähnte er den Baumwipfelpfad auf dem Grünberg, die Sanierung des Miesweges, die überparteilichen Vorbereitungen für die Umsetzung des geplanten Seeviertels mit einem Hotelneubau, die Sanierung vieler Sport- und Kulturstätten und die Durchbindung der Traunseetram, die die Stadt über Jahre in Atem gehalten hatte.

Neo-Obmann Höpoltseder nannte als sein vordringlichstes Ziel die Erstellung einer Kandidatenliste für die am 26. September anstehenden Landtags- und Gemeinderatswahlen. Für die kommende sechsjährige Funktionsperiode im Gmundner Stadt- und Gemeinderat werde die ÖVP laut Höpoltseder einen Zehn-Punkte-Plan für Gmunden vorlegen. Mit den darin enthaltenen Maßnahmen solle die Stadt in eine moderne Zukunft geführt werden. Bürgermeister Krapf bedankte sich beim scheidenden Obmann für dessen Arbeit und gratulierte dem neuen Vorstand zum einstimmigen Wahlergebnis.