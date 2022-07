Obfrauwechsel bei Institut Balance

An die Spitze des Vereins wechselte Silvia Wolfsgruber, ehemals Familienrichterin und Vorsteherin des Bezirksgerichts Gmunden.

Dank Helga Graf konnte sich die Beratungsstelle in Gmunden etablieren und wuchs in den letzten Jahren zu einem wichtigen psychosozialen Versorgungszentrum. Das Institut Balance bietet ein breites Angebot an psychosozialen und psychotherapeutischen Unterstützungen an – wie Einzeltherapie und Beratung, Paartherapie, Familientherapie, Erziehungsberatung und Familienberatung.