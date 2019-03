Verirrter Snowboarder von Polizeihubschrauber gerettet

Ein 30-jähriger Steirer hat am Samstagnachmittag im freien Skiraum im Skigebiet Dachstein-Krippenstein einen Bergrettungseinsatz ausgelöst.

Der junge Mann fuhr mit drei weiteren Snowboardern gegen 14:30 Uhr bei leichtem Regen und wenig Sicht in die Abfahrtsvariante "Eisgrube" ein. Kurz bevor der Hang wieder in die Piste einmündet, kam der 30-Jährige rechts vom Routenverlauf ab und verlor die Spuren seiner Freunde.

Der Mann fuhr immer weiter durch den dichten Wald ab und hoffte so wieder auf die Piste zu gelangen. In einer Meereshöhe von 900 Meter, in der sogenannten "Holzwerkwand", stürzte der Snowboarder über eine wenige Meter hohe Felsstufe.

Er blieb unterhalb der Absturzstelle unverletzt liegen, konnte jedoch nicht mehr vor oder zurück. In seiner aussichtslosen Situation verständigte der Grazer die Notrufnummer des Seilbahnbetreibers und dieser verständigte die Bergrettung Obertraun.

Eine Gruppe der Bergretter machte sich auf den Weg um zum Verletzten zu gelangen. An der Unfallstelle wurde der Snowboarder in der gefährlichen Wand durch die freiwilligen Helfer gesichert und zur Rettung durch den Polizeihubschrauber vorbereitet. Mittels variablen Bergetau konnte der Mann aufgenommen und ins Tal geflogen werden.

Die Snowboarder hatten keine geeignete Ausrüstung für den freien Skiraum mit.

Im Einsatz standen neun Mann der Bergrettung Obertraun, ein Mitglied der Alpinen Einsatzgruppe Gmunden und die Hubschrauberbesatzung "Libelle Oberösterreich".

