Oberösterreichs „oberster Naturfreund“ fordert mehr Wegerecht auch für Mountainbiker

BAD ISCHL. Wie in den Salzkammergut-Nachrichten berichtet, wurde kürzlich der Ischler Andreas De Bettin zum neuen Landesvorsitzenden der Naturfreunde Oberösterreich gewählt. Die Funktionsperiode dauert drei Jahre. Gleichzeitig bleibt er Vorsitzender der NF-Ortsgruppe Bad Ischl, zu der auch drei Hütten, das Parkbad sowie eine Kletterhalle mit Kletterturm gehören. Was dem im Zivilberuf als Saunameister in der Eurotherme Bad Ischl tätigen 45-Jährigen besonders am Herzen liegt, ist die Erhaltung und Ausweitung des freien Wegerechts für Wanderer und Radfahrer.

Salzkammergut-Nachrichten: Sie sind seit 2014 Vorsitzender der Naturfreunde Bad Ischl, einer der fünf mitgliederstärksten Ortsgruppen in Oberösterreich, Sie hatten den Bau der Kletterhalle mitzuverantworten und sind nun Landesvorsitzender der Naturfreunde. Sind Sie selbst bergsteigerisch vorgeprägt?

Andreas De Bettin: Ich bin immer in der Natur draußen gewesen, denn mein Großvater und mein Vater waren Jäger. Ich selbst bin es nicht, aber ich war immer draußen und bin eigentlich von klein auf immer mitgegangen, vor allem mit dem Opa, wenn er Jagdgäste hatte, die nichts schießen sollten.

Haben Sie als neuer Landesvorsitzender bestimmte Pläne? Möchten Sie etwas verändern?

Unsere schwierige Herausforderung in dieser Zeit ist es, das freie Wegerecht wieder besser durchzusetzen, weil das ein wenig ins Hintertreffen geraten ist. Wir haben derzeit mit Großgrundbesitzern zu tun, die hergehen und sich den Wald mehr oder weniger wieder einverleiben und sagen, „das ist mein Berg, das ist mein Wald“, und die Leute nicht mehr hineingehen lassen wollen. Das ist aber schon in den 1970er-Jahren mit dem freien Wegerecht geregelt worden, und das wird jetzt immer mehr zurückgedrängt. Und was ich als Gefahr dabei sehe: Es springt derzeit das Land auf. Es gibt im Land Tourismusgruppen, wo auch wir Mitglied sind, und da geht es darum, dass man das kanalisiert.

Was meinen Sie konkret?

Es dürfen die Leute auf einem Parkplatz, der neu geschaffen wird, parken und für die Infrastruktur bezahlen. Und dann dürfen sie nur noch Wegweisern und Schildern folgen und gewisse Wege gehen, aber alles links und rechts davon ist entweder Jagdschutzgebiet, Forstschutzgebiet oder Sperrgebiet aus diesen oder jenen Gründen. Das geht jetzt in eine Richtung, dass man sagt, man kanalisiert die Besucherströme – was sich in Wahrheit eh gut anhört, aber im Umkehrschluss geht es darum, dass es nur noch vereinzelte Wege geben soll, die touristisch genutzt werden, und im Rest wollen sie uns nicht mehr sehen. Da gibt es einige Beispiele dafür. Ich glaube, dass kann’s nicht ganz sein, das ist falsch. Außerdem wissen die Tiere, dass der Wanderer keine Gefahr darstellt, der ist ihnen völlig egal, den gewöhnen sie. Das sieht man zum Beispiel im Nationalpark Kalkalpen. Das Wild weiß, dass da nichts passiert, da steht die Gämse bis auf fünf Meter bei einem herbei.

Wie sehen Sie die Thematik Mountainbike? Es gibt Gegenden in Österreich, wo die Situation viel liberaler gehandhabt wird als bei uns im Salzkammergut. Treten Sie dafür ein, dass auch hier mehr Strecken für Radfahrer freigegeben werden?

Absolut. Die Problematik dahinter ist die, dass die Grundeigentümer oft einem Irrglauben unterliegen. Sie denken, wenn man auf einer Forststraße einen Mountainbiker fahren lässt, dass derjenige, der die Verantwortung über diese Forststraße hat, auch die Haftung trägt. Das stimmt ja nicht, ist aber das große Argument. Das Ganze obliegt der Eigenverantwortung, und wenn ich als Radfahrer stürze, dann ist das mein Problem und meine Schuld. Das ist ja auch in einer Kletterhalle so oder auf einem Klettersteig. Wenn ich in einem Klettersteig einen Fehler mache, dann bin ich selbst schuld und nicht derjenige, der den Klettersteig betreibt – außer wenn eine Halterung ausreißt oder dergleichen. Aber alles andere ist mein Thema. Wenn jemand eine Forststraße betreibt, Mountainbiker darauf fahren lässt und die Straße wird aufgrund von höherer Gewalt weggerissen, dann liegt es sehr wohl in der Verantwortung des Betreibers, ein Schild aufzustellen und darauf hinzuweisen, dass aktuell ein Befahren nicht möglich ist. Das war’s. Aber da werden immer Haftungen und Klagen befürchtet, und das ist das große Argument, warum diese Straßen nicht freigegeben werden. Ich verstehe das nicht.

Wobei: Das Befahren von Forststraßen ist ja nicht mit dem freien Wegerecht für Wanderer und Spaziergeher verbunden.

Ja, da sind wir wirklich vom guten Willen der Forststraßenbetreiber abhängig. Aber warum sie eine Freigabe verweigern, beruht oft auf einem Irrglauben.

Andreas De Bettin, Vorsitzender der Naturfreunde Oberösterreich und der NF-Ortsgruppe Bad Ischl

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer