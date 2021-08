Oberösterreichs bestbesetztes Nachwuchsturnier

So viele klingende Mannschaftsnamen kann wohl kein anderes Fußballturnier im gesamten Bundesland aufbieten: Red Bull Salzburg, Rapid Wien, Austria Wien, Sturm Graz, LASK, SV Ried, Blau-Weiß Linz, SKN St. Pölten und FC Young Boys Kärnten. Somit trifft sich wirklich die Fußball-Nachwuchselite von Österreich: Schon zum achten Mal organisiert die ASKÖ Ohlsdorf am kommenden Samstag diese Top-Nachwuchs-Veranstaltung für U12-Mannschaften und damit eines der bestbesetzten Jugend-Fußballturniere in Oberösterreich.

Corona-bedingt gibt es aber wieder ein paar Änderungen gegenüber den bisherigen Austragungen. So werden heuer lediglich zehn statt zwölf Teams antreten, es sind diesmal keine Mannschaften aus dem Ausland dabei, und jedem Team wird eine eigene Kabine zugewiesen. Beginn der achten Auflage der Internationalen Salzkammergut-Nachwuchs-Trophäe ist am Samstag um 10 Uhr im Sportzentrum Ohlsdorf.