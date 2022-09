Oberösterreicher in Marokko inhaftiert

FEZ/RIED/WELS. Überfüllte Zellen, mangelhafte Hygiene: Als "prekär" bezeichnet das Schweizer Außenministerium die Haftbedingungen in marokkanischen Gefängnissen und warnt daher vor auch nur geringfügigen Verstößen gegen das Drogenstrafrecht in dem muslimischen Königreich, wo bis zu 20 Jahre Haft drohen.

Seit 10. Juli sitzen zwei Oberösterreicher (37 und 39 Jahre) in Marokko im Gefängnis. Wie die oberösterreichische Landespolizeidirektion mitteilte, sind sie bei der versuchten Heimreise nach Österreich von der Flughafenpolizei in Fez einer Kontrolle unterzogen worden. Die Männer aus den Bezirken Gmunden und Ried sollen als "Bodypacker" in Summe 1,6 Kilogramm Cannabisharz in Form von 296 Kapseln geschluckt haben. Per Ultraschall kam das Haschisch mit einem Straßenverkaufswert von 16.000 Euro zum Vorschein. "Unter Aufsicht" mussten die mutmaßlichen Schmuggler die Drogen ausscheiden, so die LPD. Die beiden Oberösterreicher behaupten, die Drogen seien nur für den "Eigenkonsum" gewesen.

Man müsse abwarten, was die marokkanischen Behörden nun tun, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels. Dass die Männer auch in Österreich ein Strafverfahren bekämen, sei nicht ausgeschlossen. Über Botschaft und Außenministerium werde die Anklagebehörde über den Verfahrensstand in Marokko informiert.