Oberhofen rutscht in den Härteausgleich, Vöcklabruck und Bad Ischl kämpfen

Geschenke gibt es für Oberösterreichs Gemeinden in der Weihnachtszeit selten. Und was sie am dringendsten benötigen würden, haben die meisten ohnehin bereits: den Sparstift. Die Budgetsitzungen der Gemeinderäte im Dezember könnten den strapazierten Härteausgleichsfonds, in dem sich oberösterreichweit mittlerweile 138 Gemeinden befinden, weiter belasten.