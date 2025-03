Oberhofen am Irrsee verliert seinen Nahversorger

Es ist eine Nachricht, die in der Bevölkerung von Oberhofen tiefe Besorgnis auslöst: Der Unimarkt gegenüber dem Gemeindeamt, der einzige Nahversorger in der Gemeinde, dürfte in Kürze seine Pforten schließen. „Ich bedaure das sehr, denn sowohl der vor einigen Jahren in Pension gegangene und leidenschaftliche Kaufmann Rudolf Gassner als auch wir haben uns sehr bemüht, den Fortbestand des Marktes zu unterstützen“, sagt Oberhofens Bürgermeisterin Elisabeth Höllwarth-Kaiser.