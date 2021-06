Nun ist es fix: Traunsee Halbmarathon findet unter 3G-Regel am 10. Juli statt

Das wird die Laufsportgemeinde besonders freuen: Wie die Veranstalter bekanntgaben, wird der diesjährige Traunsee Halbmarathon von Ebensee nach Gmunden, medial unterstützt und begleitet von den OÖNachrichten als Medienpartner, definitiv am Samstag, 10. Juli, stattfinden. Die neuen Lockerungsmaßnahmen, die mit 1. Juli in Kraft treten, betreffen auch Outdoor-Sportereignisse. Einzige Corona-Auflage bleibt die sogenannte 3G-Regel. Das bedeutet, eine Teilnahme ist nur mit Impfung, negativem Testergebnis oder in genesenem Zustand möglich. Kontrolliert wird dies vom Organisationsteam bei der Startnummernabholung.

Leider sei es nicht möglich gewesen, die Veranstaltung zum ursprünglich geplanten Termin, dem 19. Juni, durchzuführen, bedauern die Organisatoren. Es überwiege allerdings die Freude, dass es in diesem Jahr überhaupt noch möglich sein werde, "in den Sonnenuntergang zu laufen". Die zuständige Behörde bestätigte den 10. Juli nun endgültig. Veranstalter Andreas Berger: "Wir sind überglücklich, dass wir Gewissheit haben, dass der Traunsee Halbmarathon in diesem Jahr noch stattfinden wird können." Die Freude sei groß, dass die harte Arbeit der vergangenen Monate nicht umsonst gewesen sei. Projektleiter Axel Bammer ergänzt: "Ein großer Dank gebührt allen Partnern, die die Verschiebung von Beginn weg unterstützt haben und ebenso wie wir bis zuletzt gehofft haben, dass der neue Termin halten wird."

Der Start aller drei Bewerbe – Hervis Halbmarathon (21,1 Kilometer), Bridgestone Genuss-Lauf (11,5 Kilometer), OÖNachrichten Sun-Run (4 Kilometer) – erfolgt am Samstag, 10. Juli, um 19 Uhr. Die Anmeldung ist ausschließlich online bis Freitag, 9. Juli, unter www.traunsee-halbmarathon.at möglich. Eine Nachnennung an Ort und Stelle wird in diesem Jahr nicht angeboten. Die Startnummernausgabe wird am 9. und 10. Juli bei Hervis Sports in Gmunden stattfinden. (gs)