Nun hat auch in Ebensee die Faschingszeit begonnen

EBENSEE. Ein Faschingsauftakt am 11. 11., so wie fast überall sonst in unseren Breiten, ist in Ebensee undenkbar, ja verpönt. Am Südufer des Traunsees wird die Weihnachtszeit bis zum Dreikönigstag abgewartet.

Das Prinzenpaar: Clemens und Kathrin Bild: Hörmandinger

Erst danach startet die Salinengemeinde traditionell mit der Faschingseröffnung und der Krönung des Prinzenpaares in die fünfte Jahreszeit.

Am Freitag und Samstag war es wieder soweit – alles, was in Sachen Fasching Rang und Namen hat, versammelte sich in Ebensee, um dem Startschuss in die närrische Zeit und der Krönung des Prinzenpaares beizuwohnen. Neben den Spitzen der Ortspolitik waren auch der frühere Präsident des Bundes Österreichischer Faschingsgilden (BÖF), Adalbert Zwölfer, und BÖF-Landespräsident Günter Holzbauer mit dabei.

Prinzessin Kathrin I. von Bit’s und Byt’s und Prinz Clemens I. vom Schattental übernahmen die Regentschaft der Republik Ebensee für die nächsten Wochen und dazu von Bürgermeister Markus Siller die Insignien – Krone und Zepter – sowie den symbolischen Schlüssel zur Gemeindekasse. Anschließend wurden die beiden zum Ebenseer Faschingsprinzenpaar 2019 gekrönt.

Es folgte ein mehrstündiges Programm der Ebenseer Faschingseröffnung im bis auf den letzten Platz gefüllten Rathaussaal mit viel Musik, Tanz, Unterhaltung und Humor. Die arrivierten Akteure, Pritschenmeister, Gardemädchen, Spirit of Team, Zohner-Mädels, Edith Scheibl, Der Gedi, Die Z‘ammg‘würfelten, Die Wüde Pass und die Flying Edis ernteten für ihre Darbietungen viel Applaus.

Darüber waren sich alle einig: Das Ebenseer Prinzenpaar Kathrin und Clemens werde dem Fasching in der Brauchtumshochburg frischen Schwung verleihen und mit ihrem Charme bereichern.

