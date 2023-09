NTS-Nachwuchs in Form

Beim Energie-AG-Landescup der nordischen Skisportler in Bad Ischl zeigten die Nachwuchstalente des ASVÖ Nordic Team Salzkammergut (NTS) kräftig auf.

In der Kategorie Kinder 2 verwies im Springen Siegerin Laura Steinmaurer ihre männlichen Alterskollegen aus Hinzenbach und Bad Mitterndorf auf die Plätze zwei und drei. Lena Reisenbichler siegte in der Altersklasse Schüler 1b, Adrian Kronnerwetter wurde Zweiter. In der Nordischen Kombination lief Lorenz Dallinger bei den Schülern der Konkurrenz davon, seine NTS-Teamkollegen Adrian Kronnerwetter und Lorenz Podlipnik setzten als Dritter und Vierter ein Ausrufezeichen. In der Kategorie Schüler 2 war Simon Steininger nicht zu schlagen. Nach seinen beiden Siegen im Sprunglauf vor Luca Grieshofer (3.) und Gabriel Führer (4.), gewann er die Kombination mit fast drei Minuten Vorsprung auf Führer. Pech hatte Grieshofer, der bei seinem letzten Sprung stürzte und sich so schwer verletzte, dass er beim Lauf nicht mehr teilnehmen konnte.

