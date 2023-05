NS-Zeitzeugin sprach vor 130 Lehrlingen

Die Zeitzeugin Michaela Vidláková (86) sprach auf Einladung der Gewerkschaftsjugend und des Mauthausen Komitees Vöcklabruck vor 130 Lehrlingen. Die Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt berichtete knapp zwei Stunden lang über ihr Leben im Nationalsozialismus.

Vidláková wurde am 30. Dezember 1936 in Prag geboren und schon als kleines Mädchen mit der Hasspropaganda des Nationalsozialismus konfrontiert. Es begann damit, dass die nichtjüdischen Kinder nicht mehr mit ihr spielen wollten. Im Dezember 1942 wurde die Sechsjährige mit ihren Eltern ins KZ Theresienstadt deportiert. Sie wurde schwer krank, kam ins Infektionskrankenhaus und entging nur durch Glück und Zufall dem Weitertransport ins Vernichtungslager Auschwitz. Von ihrer Klasse mit 25 Schülern hat sie als Einzige überlebt. "Ihr seid heute hier 130 Jugendliche. Stellt euch vor, ihr begegnet euch in sechs Jahren wieder und es sind nur noch fünf von euch am Leben", so die Zeitzeugin.

Die Arbeit gegen Rassismus und Faschismus ist der Gewerkschaftsjugend neben der Interessenvertretung sehr wichtig. Daher hat die ÖGJ-Bezirksgruppe unter Vorsitzendem Dominik Stix dieses Zeitzeugengespräch organisiert.

