Nordumfahrung: Brücke wird Donnerstag freigegeben

Die Menschen in der Gmundner Innenstadt können aufatmen: Am Donnerstag wird die Traunbrücke der Nordumfahrung B 120 wieder vollständig für den Verkehr freigegeben, und die langen Staus im Zentrum haben ein Ende. In den vergangenen Wochen mussten Autofahrer oft eine halbe Stunde einrechnen, um Gmunden von Ost nach West zu durchqueren.

Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten der mehr als 40 Jahre alten Brücke bis Oktober dauern. „Dank einer optimierten Bauabwicklung und des besser als erwarteten Zustandes des Tragwerks wird die Traunbrücke aber bereits am Donnerstag vollständig für den Verkehr freigegeben“, sagt Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ). Bei der Sanierung wurden die Randbalken, der Belag, die Abdichtung und die Brückenausrüstung komplett abgetragen und erneuert und auch Sanierungsarbeiten am Tragwerk durchgeführt. Außerdem wurde ein Geh- und Radweg errichtet und dafür die Fahrbahn der Autos verschmälert.

