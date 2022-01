Nordische Salzkammergut-Athleten bei Meisterschaften in Medaillenlaune

Der für den WSV Sparkasse Bad Ischl startende Daniel Glaßer holte sich bei den in Hochfilzen (Tirol) ausgetragenen Österreichischen Biathlon-Meisterschaften in der Altersklasse U19 die Goldmedaille. Der Schüler des Leistungssportgymnasiums HIB Saalfelden gewann den Super-Einzel-Bewerb über 7,5 Kilometer mit vier Schießeinlagen. Am Ende dieser noch jungen Disziplin werden für jeden Fehlschuss 15 Sekunden Strafzeit zur Laufzeit addiert. Glaßer legte mit nur einem Schießfehler (stehend) eine hervorragende Basis für seinen Sieg, den er mit vier Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten feiern durfte. Der junge Ischler, dessen Saisonziele die Qualifikation für die heuer geplanten Olympischen Jugendspiele sowie die Jugend-Weltmeisterschaften in den USA sind, geht mit diesem Erfolg zuversichtlich in die nächsten Bewerbe am kommenden Wochenende in Eisenerz. Huang Jett (SV Bad Goisern) wurde in der Altersklasse U22 Achter.

Auch die Nordischen Kombinierer und Skispringer kämpften bei den Österreichischen Meisterschaften in Villach um Medaillen. Für das ASVÖ Nordic Team Salzkammergut trat der zu den Favoriten gezählte Ischler Nikolaus Mair in der Kombination an. Als Zweitplatzierter des Springens ging er mit etwas mehr als einer halben Minute Rückstand auf den Führenden in den 10-Kilometer-Langlauf. Sein Angriff auf den am Ende der dritten von vier Runden schwächelnden Führenden kam etwas zu spät, Mair landete mit geringem Rückstand auf Platz zwei und durfte sich über die Silbermedaille freuen.