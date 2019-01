Nordische Nachwuchstalente wussten Heimvorteil in Bad Goisern zu nutzen

BAD GOISERN. Mit viel Einsatz machten es die Eltern und Großeltern der jungen Aktiven möglich, dass am Samstag die Landesmeisterschaften über die Bühne gingen.

Freudestrahlende Gesichter bei den jungen Springern und Kombinierern des Nordic Skiteams Salzkammergut ob des sensationellen Medaillenregens. Bild: Daniel Kell

Viele Kubikmeter Schnee mussten aus der Kalmbergschanze in Bad Goisern herausgeschaufelt werden, damit man wieder die Seitenbanden des Aufsprunghügels sehen und die Voraussetzungen für ein gelungenes Fest für Skispringer und Nordische Kombinierer schaffen konnten.

Die Athleten des ASVÖ Nordic Skiteam Salzkammergut (NTS) nutzten den Heimvorteil und überzeugten in allen Klassen. Bei den Kindern I gab es im Springen gleich einen Vierfachsieg: Luca Grieshofer siegte mit der Tageshöchstweite von 19,5 Metern vor Simon Steinacher, Simon Gaisberger und Adrian Kronnerwetter. Bei den Kindern II hätte Nico Koller mit 18,5 und 18 Meter den dritten Rang erreichen können. Es haperte aber bei der Landung, sodass er noch vom Stockerl rutschte und Fünfter wurde. In der Schülerklasse erreichte Jakob Peer die Bronzemedaille. In der Klasse der Schüler II gab es zwei Stockerlplätze durch Nikolaus Mair (2.) und Philipp Steinbacher (3.). Bei den Schülerinnen ließ Sigrun Kleinrath nichts anbrennen und wurde Landesmeisterin. Eli Deubler landete auf Rang drei.

In der Nordischen Kombination waren Vertreter des NTS eine Klasse für sich. Bei den Kindern I lautete das Ergebnis gleich wie im Sprunglauf: Luca vor Simon und Simon. Bei den Schülern I schob sich Raphael Lippert mit einer guten Langlaufleistung auf Platz drei vor, und bei den Schülern II war Nikolaus Mair nicht zu schlagen, der nach souveräner Langlaufleistung mit Rekordvorsprung als Erster vor seinem Vereinskollegen Philipp Steinbacher durch das Ziel ging. Bei den Schülerinnen siegte Sigrun Kleinrath vor Eli Deubler.

Wichtiger Hinweis: Am Sonntag findet auf dem Marktplatz in Bad Goisern der diesjährige Goldi-Cup für angehende Springer statt. (gs)

