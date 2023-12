Noch keine Hinweise nach Fahrerflucht in Ebensee

Zu dem Unfall kam es nahe der Traunbrücke in Ebensee

Wenn sie ein Gewissen hat, wird sie sich melden. Darüber ist man sich im Rathausstüberl in Ebensee einig. Gemeint ist jene (noch) unbekannte Autolenkerin, die eine Mitarbeiterin des im Frühjahr vergangenen Jahres wiedereröffneten Lokals am Stefanitag im Stich gelassen hatte.

Die 37-jährige Ebenseerin war gegen 20 Uhr mit ihrem Auto auf der Hauptstraße in Richtung Bad Ischl unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich der Traunbrücke nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei ahnte sie nicht, dass Sekunden zuvor eine Lenkerin eines Audi A3 oder A4 mit Gmundner Kennzeichen eine Stopp-Tafel ignoriert hatte. Die Frau fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit in den Kreuzungsbereich ein und touchierte das Auto der 37-Jährigen.

Die Mitarbeiterin des Rathausstüberls wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, geholfen wurde ihr aber nicht – zumindest nicht von der Lenkerin, die den Unfall verursacht hatte. Die Frau flüchtete mit ihrem Pkw in Richtung Hauptstraße.

Die 37-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei und wurde von der Rettung zur Behandlung ins Krankenhaus Bad Ischl gebracht. Weil die Betreiber des Rathausstüberls mit ihrem Pkw hinter ihrer Mitarbeiterin unterwegs waren, konnten sie sehen, dass der Seitenspiegel an der Fahrerseite des dunklen Audi beschädigt wurde. Hinweise gingen bei der Polizei bis gestern Nachmittag nicht ein. Diese werden weiter unter 059133/4104 entgegengenommen. (geg)

