Nino treffen! "FloRo" machen’s möglich

LAAKIRCHEN. In drei Wochen treten die Schlagerstars Nino de Angelo und Allessa in Steyrermühl auf.

Einer der ganz Großen in der deutschsprachigen Schlagerszene: Nino de Angelo (55) ist noch lange nicht "Jenseits von Eden". Bild:

Für alle Freunde des deutschsprachigen Schlagers ist der 2. Februar ein Tag zur Freude: Mit Nino de Angelo ("Jenseits von Eden") und "Österreichs Celine Dion" Allessa sind gleich zwei Stars der Szene im ALFA Steyrermühl zu hören und zu sehen. Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Veranstalter sind Florian Werner und Robert Zauner, bekannt als Duo "FloRo". Die beiden stellen OÖNachrichten-Lesern 2 x 2 Tickets inklusive Meet & Greet von Nino de Angelo zur Verfügung. E-Mail an robert@floro.at schreiben (Betreff: Nino de Angelo), mit etwas Glück sind Sie dabei. Vor wenigen Tagen sprachen wir mit dem 55-jährigen gebürtigen Karlsruher.

Salzkammergut-Nachrichten: Sie waren Kickbox-Jugendmeister. Machen Sie noch Sport?

Nino de Angelo: Ich habe drei Bypässe, hatte eine Herz-OP, leide an einer Lungenerkrankung. Auf der Bühne ist Sport genug für mich. Ich spiele auch nur ausgewählte Shows, weil das sehr anstrengend ist für mich. Wichtig ist mir, dass ich Spaß auf der Bühne habe.

Wie kommt man nach so schweren Erkrankungen wieder so stark zurück?

Mit viel Glück, man muss leben wollen und sehr viel glauben an sich selbst, zwei tolle Kinder, die mir viel Kraft geben. Ich bin ein robuster Hund.

Was erwartet die Besucher am 2. Februar in Steyrermühl?

Tolle alte Hits: "Jenseits von Eden", "Ich sterbe nicht noch mal", neue Songs, die in Österreich super laufen.

Singen Sie wieder mit Allessa?

Können wir schon wieder machen.

Würden Sie noch einmal beim Eurovision Song Contest teilnehmen?

Nein, da hat sich zu viel verändert, das gefällt mir auch nicht mehr. Ich finde die Veranstaltung doof. Da kommen auch keine großen, namhaften Künstler mehr hin.

Was halten Sie von Casting Shows?

Nichts. Wirklich gar nichts. Eine reine Geldmacherei. "Rufen Sie an für 50 Cent und Sie gewinnen 5000 Euro!" Alles Verarschung.

Und wie war das damals bei Ihren gewaltigen Erfolgen?

Das war schon überwältigend. Man hätte vieles anders machen können. Aber hätte… wenn ich damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wäre ich heute ein Weltstar. Vielleicht hätte mich ein Bus in der Dominikanischen Republik erwischt. Hätte ich damals alles richtig gemacht, würde ich vielleicht heute auch nicht mehr leben.

Ihr schlimmster Live-Moment?

Wenn das Event schlecht geplant ist, bei schlechter Tontechnik bekomme ich einen Rappel. Technik muss perfekt sein.

Sie waren 2015 bei "Promi Big Brother". Ihre Erinnerung daran?

Eigentlich sehr positiv. Man lernt die Menschen kennen. Alle passen darauf auf, was sie tun. Da bin ich genau richtig, weil ich passe nicht auf. Ich habe den ganzen Abend gerockt. Sollte es ein Best of geben, bin ich sicher wieder dabei.

Haben Sie noch Kontakt zu Ihren Kindern?

Ja, mindestens einmal pro Woche. Louisa-Marie und Luca sind beide schon erwachsen und waren jetzt auch im Dezember bei meinem Geburtstag. Das sind die Menschen, die mich am Leben halten. Ich bin stolzer Papa. (gs)

Karten für das Konzert am 2. Februar unter www.floro.at oder Tel. 0650 / 9192200.

