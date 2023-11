Niklas bringt uns den Winter: Das Salzkammergut färbt sich weiß

Doktor Niklas Hellemann hat 260 Euro bezahlt, um den Winter ins Salzkammergut zu bringen. Gewusst hat der Kölner Psychologe das nicht, als er im vergangenen Jahr eine Patenschaft für ein Tiefdruckgebiet übernommen hat. Seit 1954 vergibt das Institut für Meteorologie in Berlin Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete, die das Wetter in Mitteleuropa beeinflussen. Für ein Hochdruckgebiet zahlen Paten 390 Euro, das Geld fließt in die studentische Wetterbeobachtung an der Station Berlin-Dahlem. Wer