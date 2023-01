Niedrigste Arbeitslosenquote im Bezirk Gmunden seit mehr als zwei Jahrzehnten

2022 mag in vielerlei Hinsicht kein Jahr gewesen sein, das viel zu guter Laune oder Jubelkundgebungen beigetragen hätte, doch auf dem Arbeitsmarkt im Bezirk Gmunden tat sich Positives, was den hiesigen AMS-Geschäftsstellenleiter Leopold Tremmel sehr freut.

Die Arbeitslosenquote per 31. Dezember 2022 sei bei 4 Prozent gelegen, so Tremmel. "Ein Wert, der Ende Dezember noch nie so niedrig war seit dem Jahr 2000. So weit habe ich zurückrecherchiert." Die Quote sei zwar gegenüber November um 1,2 Prozentpunkte gestiegen, bedingt durch die niedrigen Temperaturen seien vor allem Beschäftigte im Bau- und Baunebengewerbe von Arbeitslosigkeit betroffen. Tremmel: "Gegenüber dem Vorjahr, zum selben Zeitpunkt, ist die Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte niedriger, und der Bezirk Gmunden weist im Dezember 2022 wiederum den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit in ganz Oberösterreich auf – nämlich minus 10,4 Prozentpunkte."

In absoluten Zahlen waren Ende Dezember im Bezirk 1816 Personen (1187 Männer, 629 Frauen) arbeitslos gemeldet. 512 Personen absolvieren derzeit eine arbeitsmarktpolitisch sinnvolle Qualifizierung. Demgegenüber stehen 1817 offene Stellen.

Erfreulich ist laut Tremmel auch die Entwicklung der Langzeitbeschäftigungslosigkeit: "Bei den Personen, für die seit zwölf Monaten keine Beschäftigung gefunden werden konnte, gab es ein Minus von 54,5 Prozentpunkten." Das entspricht 109 Personen weniger als vor einem Jahr zum selben Zeitpunkt.

