Niederlagenserie in Bundesliga soll gegen Lions enden

Morgen geht es für die OCS Swans in der Basketball-Superliga (BSL) weiter. Die Gmundner empfangen die Lions aus Traiskirchen (17.30 Uhr, Raiffeisen Sportpark). Nach dem überraschenden 83:75-Heimerfolg im letzten FIBA-Europe-Cup-Match am Mittwoch gegen das türkische Spitzenteam Gaziantep geht es für die Schwäne nun darum, nach drei – wenn auch äußerst knappen – Niederlagen in Folge auch in der Meisterschaft wieder in die Spur zu finden.

"Gegen Gaziantep haben wir nur überraschen können, aber in der Meisterschaft ist es eine andere Ausgangsposition – da haben wir ja doch ziemlich Federn gelassen", sagt Swans-Finanzchef Harald Stelzer. "Aber die drei Niederlagen waren alle auswärts. Und wir haben gesehen: Daheim ist daheim. Nach dem Match gegen Traiskirchen spielen wir in der BSL wieder dreimal hintereinander auswärts. Wir sollten also tunlichst Meter machen."

Die Reisen der Swans führen nach Fürstenfeld (8. Dezember), Eisenstadt (11.) und Wels (26.). Zwischendurch (17.) wird in Gmunden die Cup-Achtelfinalbegegnung mit St. Pölten ausgetragen. Der Sieger dieses Duells trifft wenige Tage später, am 21. Dezember, im Viertelfinale auf die Vienna Timberwolves, also jenes blutjunge Team, das die Schwäne zuletzt sensationell um einen Punkt mit 79:78 besiegt hat. Das für 18. Dezember anberaumte Meisterschafts-Heimspiel gegen St. Pölten wird im Februar nachgetragen. (gs)