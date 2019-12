Neustart: Der Traunsee-Bergmarathon geht doch noch in die nächste Runde

Es war ein Auf und Ab. Und das nicht nur auf den Bergen rund um den Traunsee. Streitigkeiten in der Organisation brachten die Ausrichtung des "Bergmarathons" ordentlich ins Wanken. Wie von den OÖNachrichten exklusiv berichtet, trat Organisator Harald Buchinger, Sohn des Bergmarathon-Gründers Willi Buchinger, nach monatelangen Differenzen mit den Naturfreunden Gmunden und Ohlsdorf am 24. November zurück. Die 32. Auflage des Bergmarathons stand am Rand einer Absage- am 3. Juli 2020 geht es für die zahlreichen Teilnehmer nun doch noch in die nächste Runde um den Traunsee.

Dort werden sie zumindest in ein neues Gesicht blicken: Der Desselbrunner Martin Eisenknapp rückt ins Organisationsteam, wird dabei von Martin Schimpl (Naturfreunde Gmunden) und Wolfgang Dutzler (Naturfreunde Ohlsdorf) unterstützt. Zurück im Organisationsteam ist Manfred Spitzbart, der den Bergmarathon bereits bis 2014 organisierte. Gmundens Naturfreunde-Obmann Kurt Kramesberger komplettiert die neue Führung.

Die Anmeldung für die 32. Auflage beginnt am 15. Jänner und ist bei drei Distanzen auf insgesamt 1000 Teilnehmer limitiert .Weniger Starter wird es "aus Sicherheitsgründen" für die Halbdistanz Gmunden-Ebensee geben, dafür werden für die Distanz Ebensee-Gmunden mehr Plätze geschaffen, wie Manfred Spitzbart sagt.

"Daten, Dateien und Behelfsmittel werden zurückgehalten"

Neu sind neben Organisation auch die Auftritte im Internet. Weil die bisherige Homepage von Ex-Organisator Buchinger "blockiert" werde, wie es bei einer Pressekonferenz in Gmunden hieß, können Informationen zur Veranstaltung ab jetzt ausschließlich unter traunsee-bergmarathon.com abgerufen werden.

Die Wogen zwischen Naturfreunden und Buchinger sind indessen noch nicht geglättet. Die Naturfreunde äußerten sich erstmals ausführlicher zu den Streitigkeiten mit ihrem ehemaligen Organisator. Demnach habe Buchinger die Ortsstellen bereits im vergangenen Juli davon unterrichtet, dass er den Bergmarathon künftig mit eigener Firma, unter neuem Namen und ohne deren Unterstützung organisieren werde. Er habe auch die Teilnehmerzahl weiter erhöhen wollen und halte nach wie vor "Daten, Dateien und Behelfsmittel zurück".

Buchinger selbst weist die Vorwürfe im Gespräch mit den OÖN zurück. "Ich habe alles, was der reibungslosen Abwicklung der Veranstaltung dient, weitergegeben".

Das neue Organisationsteam zeigt sich zuversichtlich auch die 140 ehrenamtlichen Helfer zurück ins Boot zu holen. Spätestens bis zur ersten Besprechung im Jänner 2020.