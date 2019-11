Neugierig sein und auf seine Instinkte vertrauen

Beim "Tag der Wirtschaft" an der Handelsakademie Vöcklabruck wurden die Schülerinnen und Schüler der dritten, vierten und fünften Jahrgänge in Workshops mit Idee und Praxis von Start-ups vertraut gemacht. Fazit der Teilnehmer: neugierig sein, auf seine Instinkte vertrauen, mit Selbstvertrauen und Teamfähigkeit eigene Ideen verfolgen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Erfindung und einer Innovation? Wohin wende ich mich mit einer interessanten Idee? Solche und ähnliche Fragen erläuterten Rudolf Hittmair von tech2b und Christian Altmann von Business Upper Austria. Diese Unternehmen unterstützen Gründer in Oberösterreich mit Know-how, Kapital und Kontakten. Den Fokus auf den steuerlichen Aspekt bot Hubert Achleitner, unterstützt von seiner Mitarbeiterin Selina Maier – beide ehemalige Absolventen der HAK. In weiteren Vorträgen konnten sich die Schüler über junge unternehmerische Initiativen informieren: Unter anderem präsentierte sich "Hut & Stiel GmbH.", die sich mit der nachhaltigen Züchtung von Pilzen aus Kaffeesatz befasst.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.