Neues Würfelspiel-Buch von Frankenburgs Altbürgermeister Kaiser

Im Rahmen der 2. Frankenburger Buchwoche präsentierte Frankenburgs Altbürgermeister und Gemeindechronist Martin Kaiser sein neues Buch „Vom Blutgericht zum Würfelspiel“ mit neuesten Erkenntnissen über das historische Drama im Jahr 1625 und seine Folgen. Das Buch kommt genau rechtzeitig vor dem großen Jubiläumsjahr 2025: Nächstes Jahr jährt sich das Blutgericht zum 400. Mal und die Theateraufführung zum 100. Mal.

Neue Quellen verarbeitet

In mehreren hundert Arbeitsstunden hat Kaiser alle verfügbaren Quellen gesichtet, Augenzeugenberichte verglichen und das Wissen über die Geschehnisse des Jahres 1625 auf den neuesten Stand gebracht. Das Resultat ist ein 160 Seiten starkes, reich bebildertes, zweiteiliges Buch über das „Blutgericht auf dem Haushamerfeld“ einerseits und über die Geschichte der Würfelspiel-Aufführungen andererseits. Der Leser erfährt darin zum Beispiel, welches Martyrium der zum Tode verurteilte Richter Strattner vor seiner Hinrichtung erleiden musste. Aber auch der wahre Grund, warum es in Frankenburg seit fast 100 Jahren zwei Musikkapellen gibt, ist im Buch nachzulesen. „Schuld“ an der Spaltung der bis dahin einzigen Kapelle ist das Würfelspiel. Detail am Rande: Die Trennung war mit Blutvergießen und einem enormen Blechschaden verbunden.

Am Abend der Buchpräsentation stellte die Brauerei Zipf der Öffentlichkeit aber auch ihr Würfelspiel-Jubiläumsbier zur Verkostung vor. Der Wiener Bierpapst Conrad Seidl begutachtete den Tropfen, verlieh ihm das Prädikat „sehr, sehr süffig“ und taufte das Bier auf den Namen „25er“. Das Jubiläumsbier wird offiziell erstmals bei der großen Frankenburger Silvesterfeier auf dem Marktplatz ausgeschenkt – und danach bei den örtlichen Gastwirten und im Genussmarkt Frankenburg erhältlich sein.

Martin Kaisers Buch „Vom Blutgericht zum Würfelspiel“ ist im Bürgerservice der Gemeinde Frankenburg und in der Vöcklabrucker Buchhandlung Neudorfer erhältlich.

