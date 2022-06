Neues Wasserrettungsboot auf dem Traunsee

Es hat bereits erste Einsätze erfolgreich absolviert, doch die Segnung und Schiffstaufe erfolgte erst am Samstag in der ASKÖ-Anlage in Gmunden. Das neue Einsatzboot der Wasserrettung Gmunden-Altmünster heißt seither „Christina“ und wurde von der Altmünsterer Rechtsanwältin Christina Gesswein-Spiessberger getauft.

Das Fahrzeug wurde vom niederösterreichischen Marine-Technik-Unternehmen Wöss gebaut, erreicht dank eines 220-PS-Außenbordmotors rund eine maximale Geschwindigkeit von 50 km/h und hat drei Mann Besatzung. Die Kabine ist für Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgerüstet. „Bei den ersten Einsätzen hat sich das Boot bereits bestens bewährt“, sagt der stellvertretende Ortsstellenleiter Christian Wimmer.

Das alte Rettungsboot der Ortsstelle hatte bei einem Einsatz im Jahr 2016 Totalschaden erlitten. Die Wasserretter wollten damals ein Segelboot, das sich losgerissen hatte, bergen. Dabei verfing sich ein im Wasser schwimmendes Seil des Segelbootes in der Schiffsschraube des alten Einsatzbootes. Es schlug am Grund auf und wurde schwer beschädigt. Seither bewältigte die Wasserrettung ihre Einsätze mit einem Leihboot.

Das neue Boot wurde je zu einem Drittel von der Österreichischen Wasserrettung, den Gemeinden (Gmunden und Altmünster) und der Landesregierung finanziert.