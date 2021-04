Neues Urlaubsangebot im Almtal: Waldbauernhöfe

Der Sportlerhof in Grünau, der Roithof in Scharnstein und das Ferienhaus Schwarzenbach in Steinbach am Ziehberg bieten Urlaub am Bauernhof an – aber das im Wald. Und daraus machen sie etwas.

Als "Waldbauernhöfe" bieten sich die drei Familienbetriebe ihren Gästen seit heuer an. "Wir leben von ihm und mit ihm", lautet das Motto, und das sollen die Urlauber mit allen Sinnen erfahren. Die Familien stellen Waldmaterialien, Spielzeug und Waldliteratur zur Verfügung, lassen sich bei Arbeiten mit Holz über die Schulter schauen und bieten natürlich Erlebnisse im Wald an. Wichtig ist ihnen dabei nicht nur die Vermittlung des Ökosystems, sondern auch der Einblick in ihre Arbeitswelt und das Bewusstsein, was es bedeutet, den Wald zu pflegen. Und nicht zuletzt soll der respektvolle Umgang mit Wald vermittelt werden.

Die Initiative "Waldbauernhof" wurde als Leader-Projekt mit EU-Geldern entwickelt. Aber auch die Tourismusregion Traunsee-Almtal beteiligte sich daran.