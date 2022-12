Neues Umspannwerk Ohlsdorf in Betrieb genommen

Vier neue Umspannwerke hat die Netz Oberösterreich im Jahr 2022 mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 45 Millionen Euro in Betrieb genommen, darunter auch am Standort Ohlsdorf. Die neuen Anlagen ermöglichen eine bessere und leistungsfähigere Versorgung, gleichzeitig schaffen sie neue Netzkapazitäten, die für die Aufnahme von dezentral erzeugtem Sonnenstrom notwendig sind.

Seit den 1970er-Jahren werden Ohlsdorf und die umliegenden Gemeinden von einem Schaltwerk in der Gemeinde aus versorgt. Damit konnte über viele Jahrzehnte das Auslangen gefunden werden. Jetzt wurde als Folge der wirtschaftlich dynamischen Entwicklung in der Region das Schaltwerk zu einem vollständigen Umspannwerk ausgebaut. Dadurch werden wesentliche Kapazitäten in den anderen Werken frei.

Netz-OÖ-Geschäftsführer Manfred Hofer: "Umspannwerke sind die zentralen Schaltstellen im Stromnetz, mit denen eine leistungsfähige und zuverlässige Versorgung unserer Kunden mit Strom sichergestellt werden kann."

